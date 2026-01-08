Fırtına Iskelesi İşçilerini Denize Düşürdü

Olay, Kadınlar Denizi bölgesinde Le Blue Hotel’in önündeki iskelede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava koşullarına rağmen iskele çalışmaları büyük bir felakete yol açtı. Fırtına sırasında meydana gelen dalgaların etkisiyle iskelenin kenarından denize düşen 3 işçi, uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, denize düşen Abdullah K., Muharrem D. ve İsmail Dağ’ı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, Abdullah K. (26) ve Muharrem D. (22)’yi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak, denize düşen İsmail Dağ’ın (30) cansız bedeni, olay yerinden 100 metre uzaklıkta bulundu. Yaralı olan iki işçi, ambulansla hastaneye sevk edilirken, Abdullah K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hayatını kaybeden İsmail Dağ’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatıldığı belirtiliyor.