Fırtına Nedeniyle 6 Kişi Kurtarıldı

FIRTINA NEDENİYLE TEKNE ALABORA OLDU

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen fırtına, bir teknedeki 6 kişinin alabora olmasına sebep oldu. Olay, Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, fırtınadan etkilenen teknedeki 6 kişi, denizde çırpınmaya başladı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Çevrelerdeki başka bir teknedeki insanlar, denizde yükselen çığlıkları duyarak hızla kurtarma operasyonuna katıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan bu kişiler, alabora olan teknedeki 6 kişiyi güvenli bir şekilde tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık durumu ile ilgili yapılan kontrol sonucunda, tüm kurtarılan kişilerin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.