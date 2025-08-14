Fırtına Ve Sıcak Çarpması Uyarısı!

YAZ SICAKLARI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege’de ise fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Rüzgarın saatlik hızının 40-70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bu nedenle deniz ulaşımında ve açık alanlarda olumsuz durumların yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybı gibi durumlar için dikkatli olunması öneriliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

– Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık

– Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

– İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HAMLE EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir gün geçmesi bekleniyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

– Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık

– İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

– Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

– Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

– Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

– Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık

– Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık

– Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

– Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

– Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

– Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

– Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

– Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

– Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık

– Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık bir hava geçeceği öngörülüyor.

– Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

– Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık

– Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık