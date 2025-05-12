Fitch’in Türkiye DCM Analizi!

FITCH RATINGS, TÜRK BORÇLANMA PİYASASININ BÜYÜMESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Fitch Ratings, Türk borçlanma piyasasının (DCM), iç siyasi zorluklara ve ABD’nin gümrük vergilerini artırmasına rağmen büyümeye devam ettiğini belirtiyor. “Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve katılım finansın gelişimine bağlı olarak borçlanma piyasasının 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında ılımlı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir” diyen Fitch, Nisan 2025 itibarıyla toplam borçlanma araçları ihraçlarının, yüzde 76,5’inin Türk lirası ve geri kalan kısmının çoğunlukla dolar cinsinden olacağını ifade etti. Yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla bu miktarın 12 milyar dolara ulaşacağını da vurguladı.

YURT DIŞI YATIRIMCI ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Son gelişmelere bağlı olarak, yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6’ya gerilediğini açıklayan Fitch, “Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9’dan daha düşüktür” dedi. Türkiye’nin borçlanma piyasası, ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar ABD dolarına erişti. Bu tutarın yüzde 65,9’u Türk lirası, yüzde 31,4’ü ABD doları ve yüzde 2,7’si euro cinsindendir.

DEVLET FİNANSMANI VE PİYASADAKİ POTANSİYEL

Devlet finansmanının birincil itici güç olmaya devam ettiğini belirten Fitch, bankalar ve şirketlerin piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahip olduğunu değerlendirdi. Bu gelişmeler, Türk borçlanma piyasasının dinamik yapısını ortaya koyarken, gelecekteki büyüme ve gelişim için pozitif bir zemin oluşturuyor.