Fitch’ten ABD Tarife Artışı Uyarısı

FITCH’İN AÇIKLAMASI: GÜMRÜK VERGİLERİ VE TİCARETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Fitch, 1 Şubat’ta Beyaz Saray’ın Meksika ve Kanada’dan yapılan tüm ithalatlara gümrük vergisi getirdiğini hatırlatıyor. Tarifeler yürürlüğe girmeden bir gün önce, göç, sınır güvenliği ve ticaret konularındaki ikili müzakerelerin bir ay süreyle askıya alındığı belirtiliyor. Aralık 2024 raporunda ise ABD’nin korumacı bir tutum sergileyeceği öngörülüyor. Açıklamada, yüzde 25 ek tarifenin Meksika’dan ithalatın yüzde 11’ine, Kanada’dan ithalatın ise yüzde 21’ine uygulanacağı aktarıldı.

TİCARET POLİTİKASININ ETKİLERİ VE BEKLENTİLER

Açıklamada, neredeyse tüm ithalata uygulanacak gümrük vergilerinin ABD’nin mevcut tarife oranlarında büyük artışlara yol açacağı vurgulanıyor. ABD’nin Çin’den yapılan ithalatlara ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulaması ise daha az agresif olarak değerlendiriliyor. Çin’in ABD ticaret soruşturmalarına tabi olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Trump’ın yüzde 10 ek tarifeyi “açılış salvosu” olarak nitelendirdiği ve ticaret açıklarının azaltılması hedefinin bu noktada önemli olduğu ifade ediliyor.

KÜRESEL BÜYÜME ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER

Fitch, ABD’nin Kanada ve Meksika ile olan müzakerelerinin sonuçları ile Çin ile gerilimi azaltma çabalarının nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik içerisinde olduklarını vurguluyor. Açıklamada, bazı ABD çıkar gruplarının tarifelerin olumsuz sonuçları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtiliyor. Fitch, ABD ticaret politikasının makroekonomik tahminlerde etkilenen ülkeler için büyük bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

İTHALAT VERGİLERİ VE EKONOMİSEL ETKİLER

Açıklamada, Kanada ve Meksika’ya yönelik tarife artışı ile ABD’nin genel gümrük vergisi oranının yüzde 2,3’ten yüzde 13,3’e yükselebileceği kaydediliyor. Aralık’taki raporda bu oranın yüzde 7,9’a çıkması bekleniyordu. İthalat vergilerinde oluşacak 11 puanlık artışın, 350 milyar dolar büyüklüğünde ek bir maliyet oluşturabileceği ifade ediliyor. Bunun tüketici fiyatları ve firmaların girdi maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı belirtiliyor.

YATIRIM VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ BELİRSİZLİKLER

Açıklama, ABD’de ticaret politikalarındaki belirsizliğin yatırım ve büyüme üzerindeki olumsuz etkisini vurguluyor. 2026’da ABD reel gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) eksi 0,4 puan etkileyeceği belirtiliyor. Tüketici fiyatlarındaki artışın ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini yavaşlatabileceği ifade ediliyor. Meksika ve Kanada üzerindeki etkilerin daha büyük olacağı ve yeni tarifelerin Meksika’da reel GSYH’yi eksi 2,3 puan, Kanada’da ise eksi 1,4 puan etkileyeceği bildiriliyor.

POLİTİKA YANITLARI VE DÖVİZ KURLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Nihai tarifelerin daha az şiddetli olsa bile, ABD ticaret politikasındaki belirsizliklerin yatırım ve büyümeyi etkilemeye devam edeceği vurgulanıyor. Tarifelerin, Çin’deki mali teşviklere benzer politika yanıtlarını teşvik edebileceği belirtilirken, daha güçlü bir doların döviz kurlarına ve fiyat dinamiklerine etkisi olabileceği ifade ediliyor.