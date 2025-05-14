Fitch’ten Türk Bankaları İle Uyarı

YENİ RAPORDA BANKALARIN FAALİYETLERİNE DAİR ÖNE ÇIKAN VERİLER

Fitch Ratings, “Türk Bankaları Gözlem” adlı raporunda, Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM), menkul kıymet getirilerindeki artışla 2024 dördüncü çeyrekte hafif bir iyileşme gösterdiğini aktarıyor. Fitch, ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının düştüğünü, ancak yeni TGA girişlerinin yüksek kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, “Siyasi belirsizlik 2025 ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir” şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

KAR ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Fitch, bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7’ye yükseldiğini vurguluyor. “Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025 ilk çeyrekte de devam etti, ancak daha uzun süre yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

KREDİ BÜYÜMESİ VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kredi büyümesinin 2024 dördüncü çeyrekte kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8’e yavaşladığını kaydeden Fitch, “Yabancı para cinsinden kredi büyümesi de dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.