Fitch’ten Türk Bankalarına Uyarı Geldi

RAPORDAKİ BULGULAR

Fitch Ratings, “Türk Bankaları Gözlem” raporunda, Türk bankalarının net faiz marjlarının (NIM) menkul kıymet getirilerindeki artışla 2024 dördüncü çeyrekte az da olsa toparlandığını aktarıyor. Ortalama sorunlu kredi (TGA) yaratma oranının düştüğünü, fakat yeni TGA girişlerinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Fitch, “Siyasi belirsizlik 2025 ilk çeyrek sonunda piyasa oynaklığını artırdı. Oynaklığın devam etmesi veya politika yönündeki bir değişiklik bankaların refinansman risklerini artırabilir” ifadelerini kullanıyor.

FAALİYET KARLILIĞI VE FAİZ MARJLARI

Bankaların ortalama faaliyet kârı/risk ağırlıklı varlıklar oranının, net faiz marjlarındaki iyileşmenin etkisiyle yüzde 4,7 seviyesine yükseldiğini söylüyor. Fitch, “Bankaların net faiz marjlarındaki iyileşme 2025 ilk çeyrekte de devam etti, ancak daha uzun süre yüksek seyredecek TL faiz oranları ve son politika faizi artışının ardından bu iyileşmenin yavaşlamasını bekliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

KREDİ GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

2024 dördüncü çeyrekteki kredi büyümesinin, kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 5,8’e yavaşladığını vurguluyor. Fitch, “Yabancı para cinsinden kredi büyümesi dolar bazında yüzde 1,5’e gerilerken, TL kredi büyümesi yüzde 7,9’a yükseldi. Yasal sınırlamalar ve devam eden dezenflasyon süreci nedeniyle kredi büyümesinin yavaşlamaya devam edeceğini öngörüyoruz” diye ekliyor.