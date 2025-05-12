Fitch, Türkiye DCM’sinin 2026’da 500 Milyar Doları Geçebileceğini Açıkladı

FITCH RATINGS, TÜRK BORÇLANMA PİYASASININ BÜYÜMEE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTİYOR

Fitch Ratings, Türk borçlanma piyasasının (DCM) iç siyasi engeller ve ABD’nin gümrük vergilerini artırmasıyla artan küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini aktarıyor. Fitch, “Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve katılım finansın gelişimine bağlı olarak borçlanma piyasasının 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında ılımlı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir” ifadelerini kullanıyor.

YURT DIŞI YATIRIMCILARIN PAYI DÜŞÜYOR

Fitch, Nisan 2025 itibarıyla toplam borçlanma araçları ihraçlarının, yüzde 76,5’inin Türk lirası ve geri kalanının çoğunlukla dolar cinsinden olduğunu vurguluyor. Bu ihraçların, yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla 12 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Son gelişmeler ışığında, yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6’ya gerilediğini ifade eden Fitch, “Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9’dan daha düşüktür” diyor.

TOPLAM BORÇLANMA PİYASASI BÜYÜME GÖSTERİYOR

Türkiye’nin borçlanma piyasası ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar ABD dolarına ulaştı. Fitch, bu tutarın yüzde 65,9’unun TL, yüzde 31,4’ünün ABD doları ve yüzde 2,7’sinin euro cinsinden olduğunu aktarıyor. Devlet finansmanının birincil itici güç olmayı sürdürdüğünü belirten Fitch, bankalar ve şirketlerin piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor.