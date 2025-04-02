Fitch Türkiye İçin Kredi Notu Açıklaması

FITCH’TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Fitch’in yaptığı açıklamada, “Rezervler ve politika tepkisi Türkiye’deki son huzursuzluğun etkisini değerlendirmede kilit önem taşıyor” vurgusu yapıldı.

MERKEZİ UNSURLAR VE POLİTİKA AYARLARI

Fitch, Türkiye’nin değerlendirmesine odaklanırken, “Uluslararası rezervlerin seyri ve makroekonomik politika ayarları, Türkiye’deki son siyasi olayların ülke kredisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde kilit rol oynayacaktır” ifadeleriyle sürecin önemine dikkat çekti. Bu noktalar, Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunun belirlenmesinde kritik bir yere sahip.