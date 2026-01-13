Fitch Uyardı: Bitcoin Teminatlı Menkul Kıymetlerde Riskler Yüksek

fitch-uyardi-bitcoin-teminatli-menkul-kiymetlerde-riskler-yuksek

FITCH’DEN BİTCOİN TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER İÇİN UYARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin risk düzeyinin spekülatif kredi profilleriyle örtüştüğünü duyurdu. Fitch, bu tür ürünlerdeki yüksek fiyat dalgalanması ve yapısal riskler sebebiyle, teminat yapılarının son derece temkinli olması ve sağlam borç azaltma mekanizmalarının zorunlu olduğunu vurguladı.

OYNAKLIK RİSKİ

Fitch’e göre, Bitcoin teminatlı işlemlerde karşılaşılan en büyük risk faktörleri, piyasa değerindeki keskin dalgalanmalar, işlem yapısının karmaşıklığı ve karşı taraf riskleri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, muhafazakar teminat oranları ve borcun hızlı geri çağrılmasını ya da teminatın hızlı tasfiye edilmesini sağlayan mekanizmalar, risk yönetiminin kritik unsurları arasında yer alıyor.

KRİPTO İFLASLARI

Rapor, 2022-2023 döneminde meydana gelen kripto kredi kuruluşu iflaslarının, yetersiz teminatlandırmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Fitch, bu dönemin sektördeki yapısal zayıflıkları net bir şekilde gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Bitcoin teminatlı menkul kıymetler, Bitcoin’in teminat olarak kullanıldığı özel amaçlı şirketler (SPV) aracılığıyla yapılandırılmakta olup, bu işlemler teminat havuzuna dayalı borç ihracı yöntemiyle marj kredisine benzerlik göstermektedir.

TEMEL RİSK DEĞİŞMEDİ

Önceden belirlenen teminat seviyelerine ulaşıldığında otomatik tasfiye mekanizmalarının devreye girmesine karşın, bu süreçte tanınan düzeltme sürelerinin genellikle kısa olduğu ifade edildi. Fitch, tüm bu faktörlerin yanı sıra, Bitcoin fiyatındaki yüksek oynaklığın, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin temel risk faktörü olmaya devam ettiğini kaydetti. Kuruluşa göre, fiyat dalgalanmaları kontrol altına alınmadığı sürece, bu ürünlerin kredi risklerinin azalması zor gözüküyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Değerlendirme Sistemi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci gelişimini destekleyerek sadece akademik başarıyı değil, sosyal becerileri de değerlendiren yeni bir rapor uygulamasını hayata geçirdi. Veliler, çocuklarının güçlü yönlerini daha iyi takip edebilecek.
Gündem

Amedspor Yönetiminden Barzani Aileine Ziyaret Gerçekleşti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşme, kulübün faaliyetleri açısından önem taşıyor.
Gündem

46 İlde İhracat Artışı Gerçekleşti

2025'te Türkiye'de 33 il, 1 milyar doları aşan ihracat yaptı. İstanbul en yüksek rakama ulaşırken, 46 ilin ihracatı da yükseldi.
Gündem

Galatasaray’lı Zaniolo İçin İtalya’da Transfer Yarışı

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo'nun başarısı, Serie A'da transfer dedikodularını artırdı. Udinese, oyuncunun satın alma opsiyonunu değerlendirmeye alırken Napoli ve Milan da ilgilerini gösterdi.
Gündem

Galatasaray Fethiyespor’u İkinci Yarıda Mağlup Etti

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.