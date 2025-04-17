Fitik Asit Düşürür, Sağlık Artar

SİNDİRİM PROBLEMLERİNİ AZALTIYOR

Fitik asit ve lektin gibi sindirimi güçleştiren bileşenlerin seviyesini düşürerek, besinlerin vücut tarafından daha iyi kullanılmasını sağlıyor.

VİTAMİN VE MİNERAL ORANLARINI ARTIRIYOR

Filizlenme sürecinde bitkisel proteinler daha biyoyararlı hale gelirken, antioksidan içeriği yükseliyor. Bu durum, proteinlerin vücutta daha etkili kullanılmasına yardımcı oluyor. Özellikle bitkisel bazlı diyet uygulayanlar için besinlerin verimli emilimini destekliyor.

FİLİZLENDİRİLMİŞ TOHUMLAR KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Uluçay, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamileler, çocuklar ve yaşlıların filizlendirilmiş tohumları kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Nemli ortamın bakteri oluşumuna yol açabileceği konusunda bir uyarı yapıyor.

EVDE FİLİZLENDİRME NASIL YAPILIR?

🔹 Tohumları yıkayıp üzerini geçecek kadar su ekleyerek 8-12 saat bekletin.

🔹 Süre sonunda süzüp tekrar durulayarak cam kavanoza alın.

🔹 Kavanozun üzerini süzgeçli bir kapak ya da tülbentle kapatarak, baş aşağı eğik şekilde serin bir köşede bekletin.

🔹 Günde iki kez durulayarak bekletmeye devam edin.

🔹 1-6 gün içinde filizler ortaya çıkacak, ardından son kez durulayıp hava geçirmeyen bir kapta buzdolabında saklayabilirsiniz.

TÜKETİM ÖNERİLERİ

Filizlendirilmiş bakliyatlar, salatalara, çorbalara ve sandviçlere eklenebilir. Lif ve protein açısından zengin olan bu besinler, kahvaltılarda tahıllı kaselerde ya da sebzeli sotelerde de kullanılabiliyor.