Fiyatlar Arttı, Fiat 22 BİN TL

FİYAT ARTIŞINA RAĞMEN YENİ KAMPANYA

Otomobil piyasasında fiyatların hızla arttığı 2025 yılında Fiat, herkese araç sahibi olma fırsatı sunan çarpıcı bir kampanya başlattı. Özellikle şehir içi kullanıma yönelik tasarlanan Topolino modeline yönelik başlatılan bu kampanya, tüketicilere peşinatsız ve tamamına taksitli sıfır araç satın alma imkanı yaratıyor. Ancak kampanyadan yalnızca tüzel kişiler yararlanabiliyor.

ÖDEME PLANI DETAYLARI

Fiat’ın TOFAŞ iş birliği ile gerçekleştirdiği bu kampanya, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. aracılığıyla yürütülüyor. Kampanya dahilinde Topolino modeline, peşinat ödemeden sadece aylık 22.000 TL taksitle sahip olunabiliyor. Sunulan ödeme planı 12, 24 ve 36 aylık sabit taksit seçenekleri ile tüketicilere sunuluyor. Ancak otomobillerin stoklarla sınırlı olduğu bilgisi veriliyor. Kampanyanın geçerli olabilmesi için ise yalnızca vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek kişiler için geçerli olduğu belirtiliyor.