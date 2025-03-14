flash-tv-ve-pozitifbank-a-el-konuldu

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişi için şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçları üzerinden yürütülüyor. Erkan Kork’un örgüt lideri olabileceği iddiaları yer alıyor.

PAYFİX’İN YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDUĞU İDDİASI

Savcılığın yasadışı bahis soruşturma dosyasındaki bilgiler, Erkan Kork’un 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketi aracılığıyla finansal sisteme girdiğini ve burada yasadışı bahis faaliyetlerine yöneldiğini öne sürüyor. Elde edilen gelirlerle, “Payfix” adını taşıyan ödeme kuruluşunu kurarak örgütsel bir yapı oluşturduğu belirtiliyor. Payfix içerisinde geliştirilen yazılımlar sayesinde yasadışı bahis baronlarının kullandığı domainler, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edilmiş. Böylelikle yurtdışından birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamış. Gözaltı kararı ile hakkında işlem yapılan şahıslar, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik sağladıkları iddia ediliyor.

MASAK VE MERKEZ BANKASI’NIN RAPORUNDAKİ BULGULAR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesinin tespit edildiği belirtiliyor. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesap içerdiği ortaya konulmuş. Bunlardan 855’nin, yasadışı bahis nedeniyle risk taşıdığı iddiasıyla dikkat çekiyor. Raporlar, incelenen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş gönderildiğini kaydediyor. Yapılan para transferleriyle ilgili incelemelerde, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 para transferinin bahis işlemleriyle alakalı olduğu ifade ediliyor.

PAYFİX İLE POZİTİFBANK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Soruşturma kapsamında, Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin, birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri belirtiliyor. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank’ı satın aldığı iddia ediliyor, ardından farklı şirketlerin kurulduğu ileri sürülüyor. Suç kapsamındaki gelirleri aklayarak haksız kazanç elde ettikleri de diğer bir iddia olarak öne çıkıyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Erkan Kork ve şüphelilere ait toplamda 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesaplarıyla kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi 23 şirkete dair toplam 114 aracın yanı sıra şirket ortaklık payları ve kripto cüzdanlarıyla toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.