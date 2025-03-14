Flash Tv ve Pozitifbank’a El Konuldu!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. da dahil olmak üzere 59 kişiye yönelik bir şafak operasyonu düzenlendi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçları kapsamında yürütülen soruşturma sürecinde, Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu iddia ediliyor.

PAYFİX’İN YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDUĞU İDDİASI

Savcılığın yasadışı bahis soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Erkan K. 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketi aracılığıyla finansal sisteme dahil olarak yasadışı bahis faaliyetlerini yürütmeye başladı. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle, “Payfix” adında örgütsel bir yapıda kullanıldığı öne sürülen bir ödeme kuruluşu kurduğu iddia edildi. Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar üzerinden yasadışı bahis baronlarının “panel” adı verilen alanları, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu sayede yurt dışı kaynaklı birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesi mümkün hale geldi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmetleri sağladığı ifade ediliyor.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARINDA BULGULAR

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı tespit edildi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis dolayısıyla riskli olduğu vurgulanıyor. Raporlarda belirtilen kümelerin yasa dışı bahis tipolojisiyle benzerlik gösterdiği kaydedildi. Bu analizler sonucunda, incelenen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına toplamda 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para transfer edildiği belirlendi. Ayrıca,Payfix cüzdanlarının 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 para transferinin bahis işlemlerine dair olduğu iddia edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERLE ARAŞTIRMA YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma dosyasında, Erkan K. ve diğer şüphelilerin bir güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri öne sürülmektedir. Şüphelilerin suç faaliyetlerinden elde ettikleri gelirle PozitifBank’ı satın aldıkları ve ardından birçok ticari şirket kurarak haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Soruşturma dosyasına göre, bu şirketler arasında Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi firmaların olduğu aktarılıyor.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Yürütülen operasyon sonucunda, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve üyeleri olduğu düşünülen şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 23 şirkete ait 114 araç ile şirket ortaklık payları, kripto cüzdanlar da dahil olmak üzere toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlıklarına el konulduğu bildiriliyor.