Fleetwood, Sinek Dokundu, Top Deliğe Girdi!

BMW ŞAMPİYONASINDA YAŞANAN UNUTULMAZ AN

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası’nda golf dünyasında herkesin hafızasında yer edecek bir olay yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik bir anında gerçekleştirdiği vuruşla topu deliğe oldukça yakın bir mesafeye getirdi. Ancak top, deliğin yalnızca birkaç santimetre önünde durarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun başarılı olarak par ile sonuçlanacağını düşünürken, birkaç saniye içinde top yeniden hareket etmeye başladı ve aniden deliğe yuvarlandı. Tribünlerde büyük bir heyecan patladı ve Fleetwood bu duruma şaşkınlıkla yanıt verdi.

KÜÇÜK BİR SİNEK, BÜYÜK BİR ETKİ

Čekimlerin incelenmesi sonucunda dikkat çeken ilginç bir detay ortaya çıktı: Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona hafif bir dokunuşta bulunarak topun yönünü değiştirdi ve deliğe ulaşmasını sağladı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda önemli bir sıçrama yaparak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı ve 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu olay, golfseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken, Tommy Fleetwood’un başarısı unutulmaz anılar arasında yerini aldı.