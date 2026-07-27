Florida’da iki idam mahkumu, bugün saatler arayla infaz edilmek üzere hazırlanıyor. Bu, eyaletin altı yıldan uzun bir süre sonra ilk kez aynı gün içinde birden fazla kişiyi idam etmesi anlamına gelirken, eyalet yetkilileri infazları hızlandırmaya devam ediyor. On yılı aşkın süredir Florida idam mahkumlarını ziyaret eden Katolik rahip Peder Dustin Feddon, artık ölüm cezası kararlarının sayısına şaşırmadığını ancak iki kişinin altı saat arayla infaz edilmesinin sisteme bir darbe olduğunu söyledi. Feddon, öğle saatlerinde idam edilmesi planlanan James Duckett’e manevi destek veriyor. Duckett, 1987 yılında 11 yaşındaki Teresa McAbee’yi öldürmekten hüküm giydikten sonra 30 yılı aşkın süredir idam sırasında bekliyor.

DAVALAR VE HUKUKİ SÜREÇ

Duckett’in infazından saatler sonra eyalet, 80 yaşındaki Dominick Occhicone’u idam etmeyi planlıyor. Occhicone, Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre, ABD’de modern dönemde idam edilecek ikinci seksenlik yaş üstü mahkum olacak. Occhicone, 1987 yılında eski kız arkadaşının ebeveynleri Raymond ve Martha Artzner’ı öldürmekten hüküm giymişti. Her iki infaz da zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilecek. Florida, diğer eyaletler bu uygulamayı kaldırır veya askıya alırken infazlarını hızlandırdı. Cumhuriyetçi Vali Ron DeSantis yönetiminde Florida, 2025’te 19 idam mahkumunu infaz etti. Bu, modern tarihte eyaletin önceki rekorunun iki katından fazla. Eyalet bu yıl şimdiden 10 mahkumu idam etti. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin Ölüm Cezası Projesi kıdemli danışmanı Maria DeLiberato, bu yönetimin şimdiye kadar gördükleri en aktif ölüm cezası yönetimi olduğunu belirtti. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verileri, Florida’nın idam sırasındaki beraatlerde ülkeye liderlik ettiğini gösteriyor. 1973’ten bu yana Florida idam sırasındaki 30 kişi, işlemedikleri bir suç için ceza çektikten sonra serbest bırakıldı. Vali sözcüsü, infaz programı ve artan hız hakkında soru sorulduğunda, valinin daha önce ölüm cezasının “en kötü suçlular için uygun bir ceza” ve “güçlü bir caydırıcı” olabileceği yönündeki görüşüne atıfta bulundu. Duckett ve Occhicone, infazlarını durdurmak için hukuki başvurularda bulundu. Bunlardan biri, sıkıştırılmış zaman çizelgesi nedeniyle “başarısız” infaz riski yaşayabileceklerini öne sürüyor. Temyiz başvuruları halen beklemede.

TEDBİRLERE RAĞMEN İNFAZLAR HIZLANDI

Her iki mahkum da jüri tarafından mahkum edildi ve temyiz mahkemeleri ölüm cezalarını bozma girişimlerini reddetti. Duckett masumiyetini koruyor. Eski bir polis memuru olan Duckett, 11 yaşındaki Teresa McAbee ile görülen son kişiydi. McAbee’nin cesedi daha sonra bir gölde bulundu. Otopsi, cinsel saldırıya uğradığını, boğulduğunu ve suda boğulduğunu belirledi. Florida Yüksek Mahkemesi, dolaylı kanıtların Duckett’ı katil olarak işaret ettiğini belirtti. Mahkeme yakın zamanda, DNA test sonuçlarının sonuçsuz kalmasının ardından Duckett’ın infazının önünü açtı. Avukatları, eyaletin uygun testi yapamayacak bir laboratuvar seçtiğini iddia ediyor. Duckett’in avukatları, “Devletin görevi adaleti sağlamaktır, suçluluk konusunda bu kadar ciddi şüpheler bulunan bir davada infaza acele etmemektir” dedi. Occhicone, eski kız arkadaşının ebeveynlerini öldürmekten idama mahkum edildi. Eski kız arkadaşı onunla konuşmayı reddettikten sonra ailenin evine telefon hatlarını kesti ve hem Raymond hem de Martha Artzner’ı ölümcül şekilde vurdu. Occhicone avukatları yorum yapmayı reddetti. Occhicone idam edilirse, Florida’da infaz edilen en yaşlı mahkum olacak. Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle infazın durdurulması gerektiğini savundu ancak eyalet yüksek mahkemesi bu hafta bu itirazı reddetti. Feddon, Florida’daki son infazları “vicdansız” olarak nitelendirdi ve “yaşları nedeniyle zaten savunmasız ve fiziksel olarak kırılgan olan insanları infaz etmek daha da zalimce ve olağandışı” dedi. Florida, valinin tek başına infaz emri çıkarma yetkisine sahip olduğu birkaç eyaletten biri. Savunucular, yürütme organının süreci yargının çok az katkısıyla yürütmesine izin vermenin gizli bir sistem yarattığını ve bunun suistimale açık olduğunu söylüyor. DeLiberato, sürecin çok şeffaf olması gerektiğini ancak olmadığını, bu nedenle spekülasyon yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. İlk kez 2018’de vali seçilen ve 2024’te başarısız bir başkanlık yarışı yapan DeSantis’in infazları hızlandırdığını söyleyen DeLiberato, bunun Başkan Donald Trump’ın ölüm cezasını genişletme çağrılarıyla uyumlu olduğunu ifade etti. Savunucular, idam sırasındaki mahkumların tırmanışın farkında olduğunu ve yeni bir infaz emrinin ne zaman gelebileceğini gösteren kalıpları tanımaya başladıklarını söyledi. Feddon, çoğu mahkumun sadece hızlanmadığını, aynı gün iki kişiyi infaz ederek daha da hızlandığını bildiğini belirtti. Rahip, infazın gerçekleşmesi durumunda Duckett’in son anlarında “ölüm odasında” yanında olacak. Feddon, James’in yanına oturup elini bacağına koyacağını ve birlikte dua edeceklerini, ardından Katolik Kilisesi’nde ölmek üzere olanlar için duaları okumaya başlayacağını söyledi. Yanında cemaat ekmeği ve son yağlama ayininde kullanılmak üzere yağ getirecek. Rahip, “Sık sık düşünüyorum, neden bir eyalet olarak hala şiddete insanları öldürerek yanıt vermeyi seçiyoruz?” dedi.