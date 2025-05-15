Ford, 273 Bin Araç Geri Çağırdı

ABD MERKEZLİ OTOMOBİL ÜRETİCİSİ FORD’UN GERI ÇAĞIRMA İŞLEMLERİ

ABD menşeli otomobil üreticisi Ford, ülke genelinde önemli bir geri çağırma süreci başlatıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, 273 bin 789 aracın olası fren arızası riski sebebiyle geri çağrıldığı bildirildi. Bu durum nedeniyle araç sahiplerinden, araçlarını en yakın servis noktalarına götürmeleri talep ediliyor. Ciddi güvenlik riskleri oluşturabilen bu arıza, çok sayıda aracı etkiliyor.

ETKILENEN MODELLER AÇIKLANDI

Geri çağırmadan etkilenen modeller ise 2022-2024 yılları arasında üretilmiş Ford Navigator ve Expedition SUV araçları olarak belirlendi. NHTSA’nın verdiği bilgilere göre, geri çağırmanın sebebi, ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuna temas ederek zarar görme riski taşıması. Bu temas, zamanla fren hidroliği sızıntısına neden olabilecek, bu da araçların fren performansını olumsuz etkileyerek ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLGİ GÖNDERİLECEK

Otomobil üreticisi Ford, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 26 Mayıs 2025 tarihine kadar resmi bilgilendirme mektupları gönderecek. Araç sahipleri, bilgilendirme mektubu ulaşmadan da yetkili Ford bayilerine başvurarak kontrol süreçlerini başlatma imkanına sahip olacaklar.