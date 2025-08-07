Gündem

Ford Bronco Elektrikli Araçlar İçin Geliyor

FORD BRONCO ELEKTRİKLİ DÜNYAYA ADIM ATTI

Amerikan otomobil kültürünün simgelerinden biri olan Ford Bronco, şimdi elektrikli araç dünyasına giriş yapıyor. Bu yenilikçi atılım, birçok kişinin beklentisinin aksine, Amerika’da değil, Çin’de gerçekleştirilmekte. Evet, doğru duydunuz; Ford’un ilk tamamen elektrikli Bronco modeli, ABD’nin zorlayıcı arazileri yerine Çin yollarında kullanılacak. Bu yeni dönem, Ford’un Çin’deki ortağı Jiangling Motors (JMC) ile yaptığı işbirliği sayesinde mümkün hale geliyor.

YENİ MODELİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Çin’deki resmi belgeler ve devlet onay süreçleri aracılığıyla, elektrikli Bronco hakkında pek çok detay açığa çıkmış durumda. Ford, resmi olarak yalnızca birkaç tanıtım görseli yayınlamış olmasına rağmen, kamusal belgeler sayesinde aracın teknik altyapısı büyük ölçüde netleşti. Ford, Çin pazarına iki farklı elektrikli Bronco modeli sunmayı planlıyor: Tam elektrikli versiyon (BEV) ile uzatılmış menzilli hibrit versiyon (EREV).

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Tam elektrikli versiyon, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ön tekerlekleri 130 kW gücünde bir motor ile, arka tekerlekleri ise 202 kW’lık daha güçlü bir motor ile tahrik ediliyor. Bu toplamda yaklaşık 311 beygir gücüne tekabül ediyor. Ayrıca, aracın maksimum hızı 170 km/s ile sınırlı. Elektrikli Bronco, hem performansı hem de teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

