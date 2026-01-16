Ford Ve BYD Hibrit Araç Pilleri İçin Görüşmelerde

Ford ve BYD HİBRİT ARAÇ PİLLERİ İÇİN GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Ford ve BYD, hibrit araç pilleri konusunda işbirliği yapma niyetinde. ABD dışındaki fabrikalara tedarik olasılığını değerlendiren iki şirket, henüz kesin bir anlaşma sağlamadı. Ford Motor, belirli hibrit model araçları için BYD’den pil tedariki amacıyla görüşmeler yürütüyor. İki firma, mevcut anlaşma detayları üzerinde çalışırken, üretimin ABD dışındaki tesislerde gerçekleşmesi gibi seçeneklerin masada bulunduğu belirtiliyor. Ancak kaynaklar, bu görüşmelerin devam ettiğini ve kesin bir anlaşmanın ortaya çıkmayabileceğini ifade ediyor.

HİBRİT ARAÇLAR, YÜKSEK KALİTE PİL İHTİYACINI GÖZ ÜNDE BULUNDURUYOR

Wall Street Journal’ teki habere göre BYD, uygun fiyatlı ve teknolojik gelişmelerle donatılmış araçlarla ABD pazarında endişe yaratıyor. Elektrikli araç üretiminden kısmen uzaklaşma yönünde adımlar atan Ford, hibrit araçlara yönelirken yüksek kaliteli pil tedarikine ihtiyaç duyuyor. Ford’un sözcüsü, “Çok sayıda şirketle farklı konularda görüşüyoruz” açıklamasını yaparken, BYD tarafı yorumda bulunmadı. Hibrit araçlar için pil üretiminde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken BYD, hala pillerinin büyük bir kısmını Çin’de üretmekte olup, çevresindeki pazarlarda kapasite artırma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, BYD’nin pil sevkiyatları %47 oranında artarak 286 gigawatt saati buldu.

SAVUNMA HATTI ELEŞTİRİLERİ TOPLADI

Haberin ardından Trump yönetiminde ticaret danışmanı Peter Navarro, sosyal medyadan planı eleştirerek “Ford, aynı anda Çinli rakibin tedarik zincirini güçlendirmek ve bu zincire karşı daha savunmasız hale getirmek mi istiyor? Burada ne yanlış gidebilir ki?” ifadelerini kullandı. Ford, geçtiğimiz ay elektrikli araç üretiminde kısmi bir geri dönüş yapacağını açıkladı ve bu bağlamda 19,5 milyar dolarlık harcama öngördüğünü belirtti. 2030 yılına kadar global satışlarının yaklaşık yarısının hibrit, uzun menzilli hibrit ve elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

HİBRİT ARAÇLARA YOĞUNLAŞMA PLANI

Ford, hibrit ve benzinli araç seçeneklerini artırmayı duyurmuş durumda. Bunun için gerekli olan pil tedarikine ihtiyacı olduğunu belirtiyor. BYD, California’daki üretim tesisinde bazı ticari araç pilleri üretmiş olsa da ABD’deki binek araç pilleri üretimi gerçekleştirmiyor. Bazı Amerikan otomobil üreticileri, yabancı pil üreticileri ile işbirlikleri kurmaya başlamış durumda. Ford ve GM, Güney Koreli üreticilerle ortak projeler yürütüyor. Ayrıca, Marshall, Michigan’da yeni bir pil fabrikası inşa etmekte ve buradaki hedef, Çinli CATL teknolojisi ile daha düşük maliyetli hücreler üretebilmek.

POTANSİYEL TEHDİTLER VE BÜYÜME HEDEFLERİ

Ford yöneticileri, BYD gibi Çinli rakiplerin ABD otomotiv pazarındaki varlığının tehdit oluşturabileceğini vurguluyor. Şirket, planladığı 30.000 dolarlık elektrikli pickup aracı ile bu firmalara karşı rekabet etmeyi amaçlıyor. Ford ve BYD, daha önce Çin’de ortaklık kurmuştu; 2020 yılında Ford, BYD pillerini Çin’deki ortak girişimi olan Changan için kullanmaya başlamıştı. ABD’de elektrikli araç pazarındaki büyümenin zamanla yavaşladığı görülürken, hibrit araçların tüketiciler arasında daha hızlı benimsenebileceği düşünülüyor. Ford’un hibrit satışları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde %18 oranında artarak yaklaşık 55.000 adede ulaşmış durumda. Detroit Otomobil Fuarı’nda CEO Jim Farley, F-150 hibrit modelinin başarısından bahsederek, hibrit ve uzun menzilli araç yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti ve “Mesajımız çok basit: Amerikalılara seçim hakkı sunuyoruz” dedi.