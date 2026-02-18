Ford ve Trump Yönetimi Ortak Üretim Fikrini Değerlendirdi

Kısa süre önce İspanya’daki tesislerini Çinli markalara açabileceği yönündeki iddialar gündeme gelen Ford, benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Jim Farley, Detroit Otomobil Fuarı sırasında Başkan Donald Trump’ın kabine üyeleriyle ortak üretime dair fikirleri değerlendirdi.

KONTROL AMERİKALI ŞİRKETLERDE OLACAK

Yeni planda, Çinli araç üreticileri ile ABD’li markalar arasında ortak girişimler oluşturma hedefleniyor. Bu yapı içinde kontrol hissesinin Amerikan şirketlerinde kalması öngörülürken, elde edilecek kâr ve teknoloji ise taraflar arasında paylaşılacak. Bu önemli görüşme, Çin ile Kanada arasında 49 bin elektrikli aracı kapsayan ve yüzde 6,1 gümrük vergisi içeren yeni anlaşmanın hemen ardından yapıldı. Ayrıca, Çinli Geely firması da gelecek yıllarda Volvo’nun Güney Carolina’daki fabrikasını kullanarak ABD’de üretime geçmeyi planladığını duyurmuştu.

ABD PAZARI İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Ford’un Washington’a sunduğu bu ortak girişim modeli, resmi onay alması durumunda Çinli markaların Amerikan pazarına girişinde tarihi bir zemin oluşturabilir. Ancak bu umut verici planın hayata geçirilmesi, tamamen siyasi otoritelerin ve düzenleyici kuruluşların vereceği nihai onaylara bağlı.

