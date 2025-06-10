Francesca Albanese, Vela gemisini engelleyin

ALBANESE’DEN GAZZE ABLUKASINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından Gazze’deki ablukayı kırmayı hedefleyen Madleen isimli tekneye dair bir paylaşım yaptı. Albanese, bu paylaşımında Türkiye’de Mersin limanında demirleyen Vela gemisiyle ilgili de Ankara’ya çağrı yaparak, İsrail ordusunun çelik taşıdığı yönündeki iddialara dikkat çekti. Albanese, Vela gemisinin Türk makamları tarafından incelenmesini ve İsrail’e ulaşmasının engellenmesini talep etti.

Paylaşımında Albanese, “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor. Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

FRANCESCA ALBANESE’NİN PROFESYONEL GEÇMİŞİ

Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olan Francesca Albanese, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığına dair değerlendirmeleriyle uluslararası alanda dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk uzmanı olarak, Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçluyor. Albanese’nin açıklamaları, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından sert bir biçimde eleştiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu iddia ederek BM’ye görevden alınması çağrısında bulundu. ABD Kongresi içinden bazı kişiler de benzer suçlamalar yöneltiyor. Bununla birlikte, birçok insan hakları örgütü, akademisyen ve bazı BM temsilcileri, Albanese’nin uluslararası hukuka dayanan çalışmalarının hedef gösterildiğini belirterek ona destek veriyor. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığına ilişkin daha geniş bir küresel tartışmayı da beraberinde getiriyor.