Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya’dan Gazze İçin Destek

4 ÜLKENİN DESTEKLEDİĞİ YENİDEN İNŞA PLANI

Dört ülkenin dışişleri bakanları, yaptıkları açıklamada, Gazze’deki Filistinlilerin bölgeden yerinden edilmesini engelleyecek ve 53 milyar dolara mal olacak Arap destekli bir yeniden inşa planını desteklediklerini belirtti. Bakanlar, “Bu plan, Gazze’nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol haritası sunuyor ve uygulandığı takdirde Gazze’de yaşayan Filistinlilerin içinde bulunduğu feci yaşam koşullarının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesini vaat ediyor” dedi.

TRUMP’IN REDDETTİĞİ TEKLİF

Mısır tarafından hazırlanan ve Salı günü Arap liderler tarafından kabul edilen plan, İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi. Trump, Gazze Şeridi’ni “Orta Doğu Rivierası”na dönüştürme hayalini ortaya koymuştu. Mısır’ın önerisi, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze savaşının sona ermesinin ardından, bağımsız ve profesyonel Filistinli teknokratlardan oluşan bir yönetim komitesinin kurulmasını öngörüyor. Bu komite, Filistin Yönetimi’nin gözetiminde, insani yardımların denetlenmesinden ve Gazze Şeridi’nin işlerinin yönetilmesinden geçici olarak sorumlu olacak.

HAMAS’IN YERİNE FİLİSTİN YÖNETİMİ

Açıklamada, Hamas’ın “artık Gazze’yi yönetmemesi ve İsrail için bir tehdit oluşturmaması gerektiği” ifade edilirken, dört ülkenin “Filistin Yönetimi’nin merkezi rolünü ve reform gündemini uygulamasını desteklediği” belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen “Filistin” konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Açıklamada, “Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” görüşü paylaşılırken, Türkiye’nin kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze’nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.