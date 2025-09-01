Fransa’da Cep Telefonu Yasaklandı

FRANSA’DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Fransa’da eğitim-öğretim yılı yeni bir başlangıç yapıyor. Bu yıl, ortaokullarda cep telefonlarının tamamen yasaklanması gibi önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

EKRAN KULLANIMI HALK SAĞLIĞI MESELESİ

Bakan Borne, “Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez” diyerek ekranların gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurguladı. Geçen yıl, 100 kadar okulda uygulanan “telefon molada” uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarında kademeli olarak uygulanacak. Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

TELEFON YASAĞI 2018’DEN BERİ UYGULANMAKTAYDI

Fransa’da telefon yasağı ilk olarak 2018’de hayata geçirilmiş ve ilkokullarda katı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı. Ortaokullarda da telefon kullanımı yasaklanmıştı fakat bu durum sıklıkla ihlal edilerek etkili bir şekilde uygulanamamıştı. Önceki düzenlemede cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriliyordu.

YASAK KAPSAMINI GENİŞLETİYOR

Yeni düzenleme, ortaokullarda denetimi çok daha sıkı hale getirmeyi amaçlıyor. Yasak yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak, tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alınacak. Bu yasak, sadece okul saatleriyle sınırlı olmayacak, ayrıca spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurumsal etkinliklerde de geçerli olacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN İSTİSNA DURUMLARI MEVCUT

Sağlık sorunları olan öğrenciler için bazı istisnalar tanınıyor. Örneğin, diyabetli bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek. Liselerde ise yasak zorunlu değil ve her okul, kendi iç tüzüğüne göre karar verecek.