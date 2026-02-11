Mert Hakan Yandaş’ın Cezaevindeki Fotoğrafı Gündem Oldu

mert-hakan-yandas-in-cezaevindeki-fotografi-gundem-oldu

FENERBAHÇE KAPTANI MERT HAKAN YANDAŞ’IN CEZAEVİNDEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’a ait cezaevinde çekilmiş bir fotoğraf sosyal medya platformlarında yayınlandı. Yürütülen bahis soruşturması sebebiyle cezaevine gönderilen Yandaş’ın görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN YORUM

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldığı gözlemlendi. Yandaş’a ait olan görüntüyle ilgili olarak kulüp ya da herhangi bir resmi yetkili tarafından henüz bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Soruşturma sürecinin devam ettiği biliniyor.

