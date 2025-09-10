Fransa’da Halk Ayaklandı

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

Fransa’nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, bugün göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler düzenleniyor. “Her Şeyi Engelleyelim” adlı bir sol kolektifin önderlik ettiği protestolar, son üç yıldır savunma bakanı olarak görev yapan Macron’un yakın müttefiki 39 yaşındaki Lecornu için bir “ateş çemberinden geçme töreni” olabilir.

LİSELERDE BARİKATLAR OLUŞTURULDU

Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa genelinde toplanmaya başladı ve asayişi sağlamak için 80 bin polis görevlendirildi. Paris’teki liselerin önünde ve Rennes ile Montpellier gibi diğer Fransız şehirlerinde birkaç protesto gerçekleşti. AFP muhabirlerinin bildirdiğine göre, Paris’te 5. bölgedeki Henri-IV ve Lavoisier, 9. bölgedeki Lamartine, 11. bölgedeki Voltaire, 13. bölgedeki Claude-Monet ve 20. bölgedeki Hélène-Boucher okullarında barikatlar kuruldu. Sabah erken saatlerde, yaklaşık yüz genç Lavoisier’in önünde toplandı. “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz”, “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” yazılı pankartlar vardı.

GÖSTERİCİLERDEN YORUMLAR

Lyon kentinde bir protestocu, Macron’un yakın müttefiki Sebastien Lecornu’yu başbakan olarak atama kararının “yüzüne atılmış bir tokat” olduğunu söyledi. “Onun art arda gelen hükümetlerinden bıktık, değişime ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Lyon’daki protestocular bir otoyolu kapatırken, Nantes kentinde ise polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazetecilere göre, çoğu maskeli olan gruplar Paris’in dış mahallelerinde çöp konteynırlarıyla barikatlar kurdu ve polise çöp attı. Paris’in doğusundaki Tenon Hastanesi’nden (Hôpital Tenon) yapılan haberde, bazı personelin grevde olduğu ve bütçe kesintileri ile çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı protesto ettiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris’te gazetecilere yaptığı açıklamada “Her Şeyi Engelle” gösterilerinin ilk aşamalarında yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yonah, “Bıktık çünkü kendimizi feda edilen nesil gibi hissediyoruz, örneğin okulda hiçbir şey için para yok” dedi. Paris emniyet müdürlüğü, “binlerce kararlı kişi”nin Gare du Nord istasyonuna izinsiz girmeye teşebbüs ettiğini, bunun polis tarafından engellendiğini ekledi.

BÜTÇE TASLAĞINA TEPKİ

Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle öfkeye neden oluyor. Bu hoşnutsuzluktan yola çıkarak, “Her Şeyi Engelle” adında yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve bugün ülke çapında gösteriler yapılması çağrısında bulundu. Temmuz ayında sosyal medyada başlatılan kampanya, 2018-2019 Sarı Yelekliler (“Gilets jaunes”) protestolarıyla karşılaştırılmaya başlandı. Bu protestolar, akaryakıt vergileriyle başlayıp, eşitsizlik, ekonomik zorluklar ve halkla bağlantısı kopmuş görülen siyasi düzeni protesto eden bir halk hareketine dönüşmüştü.

SİYASİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ

Jean Jaurès Vakfı tarafından yayınlanan araştırmaya göre, “Her Şeyi Engelle” hareketinin destekçileri ağırlıklı olarak sol eğilimlidir. Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü siyasete çok ilgi duyduklarını belirtirken, yaklaşık yüzde 69’u, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sol lider Jean-Luc Mélenchon’a oy verdi. Fransa’nın devlet demiryolu işletmecisi SNCF, özellikle TER bölgesel ve Intercités hizmetlerinde aksaklıklar bekliyor, ancak yüksek hızlı TGV ağında aksaklık beklenmiyor.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Cumhurbaşkanı Macron, dün geç saatlerde Lecornu’yu başbakan olarak atadı. Bu atama, Lecornu’nun selefi François Bayrou’nun parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ve kendisi ile hükümetinin istifaya zorlanmasının ardından gerçekleşti. Bayrou, Fransa’nın borcunu azaltmayı amaçlayan bir dizi kemer sıkma önlemini uygulamaya koyma girişiminde başarısız oldu. Lecornu’nun bütçeyi geçirmek için ne tür tavizler vermeyi düşündüğü henüz belli değil. Bayrou ve Lecornu arasındaki resmi görev devri bugün gerçekleşiyor.