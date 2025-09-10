Fransa’da Protestolar Başladı

PROTESTOLAR FRANSA’DA BAŞLIYOR

Fransa’nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı halkın öfkesini gösteren ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler düzenleniyor. France24’ün haberine göre, “Her Şeyi Engelleyelim” adlı sol kolektifin başını çektiği bu protestolar, Lecornu için bir “ateş çemberinden geçme töreni” olarak değerlendirilmekte.

LİSELERDE YÜKSELEN TEPKİLER

Göstericiler, Fransa genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı ve asayişi sağlamak adına 80 bin polis görevlendirildi. Paris’teki liselerin önünde ve Rennes, Montpellier gibi diğer şehirlerde birçok protesto gerçekleşti. AFP muhabirlerinin aktardığına göre, Paris’teki Henri-IV, Lavoisier, Lamartine, Voltaire, Claude-Monet ve Hélène-Boucher okullarında barikatlar kuruldu. Sabah saatlerinde, yaklaşık yüz genç Lavoisier’in önünde toplandı ve “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz” ile “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” içerikli pankartlar açıldı.

GEREKEN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Lyon kentinde bir protestocu, France24’e yaptığı açıklamada, Macron’un yakın müttefiki Sebastien Lecornu’nun başbakan olarak atanmasının “yüzüne atılmış bir tokat” olduğunu ifade etti. “Onun art arda gelen hükümetlerinden bıktık, değişime ihtiyacımız var” diyen protestocular, Lyon’da bir otoyolu kapatıp çöp kutularını ateşe verdi. Nantes’ta ise polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğunluğu maskeli olan gruplar, Paris’in kenar mahallerinde çöp konteynırlarıyla barikatlar kurarken, france24, Tenon Hastanesi’nde bazı sağlık personelinin grevde olduğunu bildirdi.

GÖZALTILAR VE İSYAN

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris’te gazetecilere yaptığı açıklamada “Her Şeyi Engelle” protestolarının başlangıcında yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yonah, “Bıktık çünkü kendimizi feda edilen nesil gibi hissediyoruz, okulda hiçbir şey için para yok” dedi. Paris emniyet müdürlüğü, “binlerce kararlı kişi”nin Gare du Nord istasyonuna izinsiz girmeye çalıştığını belirtti ve bunun polis tarafından engellendiğini ekledi.

HOŞNUTSUZLUK NEDENİYLE PROTESTOLAR

Fransa’da Başbakan François Bayrou’nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle halkta büyük bir öfke yarattı. Bu hoşnutsuzluğun sonucu olarak, “Her şeyi engelle” adında yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve ülke genelinde gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Temmuz ayında sosyal medyada başlayan kampanya, 2018-2019 Sarı Yelekliler protestoları ile karşılaştırılıyor. Bu, akaryakıt vergileriyle başlayarak, ekonomik zorluklar ve halkla bağlantısı kopmuş siyasi düzeni protesto eden bir harekete dönüşmüştü.

SİYASİ GÖRÜŞLERİN ANALİZİ

Jean Jaurès Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, “Her Şeyi Engelle” hareketinin destekçileri ağırlıklı olarak sol eğilimli. Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü siyasete ilgi duyduğunu belirtirken, yaklaşık yüzde 69’u 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sol lider Jean-Luc Melenchon’a oy verdi. Fransa’nın devlet demiryolu işletmecisi SNCF, özellikle TER bölgesel ve Intercités hizmetlerinde aksaklıklar bekliyor, ancak yüksek hızlı TGV ağında aksaklık beklenmiyor.

HÜKÜMETİN DEĞİŞİMİ VE DEVİR İŞLEMİ

Cumhurbaşkanı Macron, dün geç saatlerde Lecornu’yu başbakan olarak atadı. Bu atama, Lecornu’nun selefi Francois Bayrou’nun güven oylamasını kaybetmesinin ardından istifaya zorlandığı günden sonra yapıldı. Bayrou, Fransa’nın borcunu azaltmaya yönelik kemer sıkma önlemlerinde başarısız oldu. Lecornu’nun bütçeyi geçirmek için ne gibi tavizler vermeyi düşündüğü henüz netlik kazanmadı. Bayrou ve Lecornu arasındaki resmi görev devri bugün gerçekleşiyor.