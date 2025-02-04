Fransa’da Tek Kullanımlık E-Sigara Yasağı Önerisi

FRANSA’DA GENÇLER İÇİN ELEKTRONİK SİGARA YASAKLANIYOR

Fransa Ulusal Meclisi, gençler arasında hızla yaygınlaşan tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda üzerinde durulan tasarı, 163 milletvekilinin desteğiyle oy birliğiyle onaylandı. Tasarı, özellikle gençlerin kullandığı tek kullanımlık elektronik sigaraların üretiminin, satışının, dağıtımının ve ücretsiz olarak verilmesinin yasaklanmasını hedefliyor.

İHLAL DURUMUNDA YÜKSEK CEZALAR UYGULANACAK

Yasakların ihlali durumunda 100 bin avro para cezası uygulanacak ve tekrar eden ihlallerde bu ceza 200 bin avroya kadar yükselebiliyor. Bunun yanı sıra, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için tasarının, Parlamentonun üst kanadı olan Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Fransa’da Tütüne Karşı Birliği Derneği’nin verilerine göre, 13-16 yaş grubundaki gençlerin yüzde 18’i daha önce tek kullanımlık elektronik sigara kullanmış durumda. Tasarının kabulüyle birlikte, gençler arasında elektronik sigara kullanımının azaltılması planlanıyor.