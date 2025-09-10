Fransa’da Yeni Başbakan Lecornu Göreve Başladı

KRİZ VE DEĞİŞİM

Fransa’da kamu borçları ve 2026 bütçesi konusundaki yaşanan siyasi kriz sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni Başbakan Sebastien Lecornu’yu atadı. Lecornu, François Bayrou’dan resmen görevi devir aldığı törenle başbakanlık koltuğuna oturdu. Törende, ülkenin içinden geçtiği zor dönemi göz önünde bulundurarak “tevazu” çağrısında bulundu ve muhalefet ile sendikalarla diyalog kurma niyetini vurguladı.

DEĞERLİ İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Devir teslim töreni, ülkedeki gergin siyasi ortamın gölgesinde gerçekleşti. 8 Eylül’de Meclis’ten güvenoyu alamayarak düşen Bayrou, yapıcı bir tutum sergileyerek, “Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız” diyerek Lecornu’ya destek sözü verdi. Bayrou, Fransa’nın sürekli olarak bölünme ve şiddet ortamında kalamayacağına inandığını belirterek, mevcut durumun ülkenin geleceği için ciddi bir engel oluşturduğuna dikkat çekti.

TEŞEKKÜR VE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Macron tarafından atanan Lecornu, selefi Bayrou’ya cesaret gösterdiği için teşekkür etti. İlk mesajında Lecornu, “İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor.” ifadelerini kullandı. Lecornu, muhalefetle iş birliği konusunda daha ciddi ve yaratıcı olunması gerektiğini dile getirdi ve yakın zamanda farklı siyasi partiler ve sendika liderleri ile bir araya geleceğini açıkladı.

BÜTÇE KRİZİ NEDENİYLE HÜKÜMET DÜŞTÜ

Fransa’da yaşanan bu gelişmeler, kamu borçları nedeniyle büyük sıkıntı çeken ülkede 2026 bütçe görüşmeleri sırasında ortaya çıktı. Bayrou hükümeti, 43 milyar avro civarında tasarruf sağlamak amacıyla değişiklikler içeren bir bütçe paketi hazırladı. Ancak bu tasarının Fransız kamuoyunda büyük tepkilere yol açması üzerine, Bayrou muhalefetle anlaşmazlıklar yaşadı ve bütçe görüşmeleri öncesi hükümeti güven oylamasına götürme kararı aldı. 8 Eylül’de yapılan oturumda Bayrou hükümeti, Meclis’ten güvenoyu alamayarak düştü.

YENİ BAŞBAKANIN PROFİLİ

Düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu, 1986 doğumlu olup, Fransız siyaseti içerisinde genç ve yükselen bir figür olarak biliniyor. Siyasi kariyerine sadece 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlamış olan Lecornu, Cumhurbaşkanı Macron’un 2017’de göreve gelmesinden bu yana farklı bakanlıklarda kesintisiz görevde bulunuyor.