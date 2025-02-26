Fransa’dan Düzensiz Göçle Mücadele Adımları

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE ÜZERİNE TOPLANTI

Fransa’da düzensiz göçle mücadele konusunda önemli bir adım atıldı. Fransa Başbakanı François Bayrou, göç kontrolü için bakanlıklar arası bir komite topladı. Komite toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Bayrou, alınacak yeni önlemleri belirtti.

SINIR BİRLİĞİ UYGULAMASI GENİŞLETİLİYOR

Bayrou, düzensiz göçle mücadeledeki yeni yaklaşımlarının başında, daha önce Fransa-İtalya sınırında uygulanan “sınır birliği” modelinin tüm sınırlara yayılması olduğunu ifade etti. Bu birlik içerisinde polis, jandarma ve sınır personeli yer alacak. Bayrou, “İltica meselesi günümüzde sınırları aşmak için yaygın bir yöntem olarak kullanılıyor.” diyerek düzensiz göçle mücadele etmek için belirledikleri adımların önemini vurguladı.

Bayrou, düzensiz göçle mücadelenin ulusal önceliklerden biri olacağını belirtti. Cezayir’in, Fransa’nın sınır dışı ettiği kişileri kabul etmemesine dikkat çeken Bayrou, bunun 1968 yılında imzalanan anlaşmanın ihlali olduğunu belirtti. Cezayirli yetkililere, ülkelerine geri dönmesi gereken “hassas” profilli göçmenlerin listesi iletilecek. Bayrou, “Yanıt gelmezse bu anlaşmaları feshetmek tek seçenek olacak ancak bu, istediğimiz bir seçenek değil.” ifadesini kullandı.

DİPLOMATİK KISITLAMALAR KONUŞULUYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, BFMTV’ye verdiği röportajda, “Fransızların çıkarını savunmak” adına Cezayirli yetkililere yönelik yeni diplomatik kısıtlamalar alındığını açıkladı. Cezayir ile Fransa arasında 1968 yılında imzalanan Tercihli Göç Anlaşması, Cezayirli vatandaşların Fransa’ya giriş, çıkış, istihdam ve ikamet koşullarını düzenliyor.