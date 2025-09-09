Fransa Hükümeti Düştü: Macron İstifayı Kabul Etti

FRANSA HÜKÜMETİ GÜVEN OYLAMASINDAN GEÇEMEDİ

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf sağlanmasını içeren bir planla hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı. Ancak, dünkü oturumda Bayrou’nun hükümeti güvenoyu alamayarak düştü.

OYLAMADA SONUÇ NE OLDU?

Oylama sonuçlarına göre, 194 milletvekili Bayrou hükümetine destek verirken, 364 milletvekili güvensizlik oyu kullandı. Ayrıca, 15 milletvekili de çekimser kaldı. Başbakan Bayrou, Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Macron’a istifasını sunarak görevden ayrıldı.

MACRON İSTİFAYI KABUL ETTİ

Dün Ulusal Meclis’te gerçekleşen oylama sonucunda, 194’e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyu vermesiyle hükümetin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti.