Fransa’nın Yeni Başbakanı Lecornu Göreve Başladı

AVRUPA’NIN ORTASINDA YAŞANAN KRİZ

Fransa’da kamu borçları ile 2026 bütçesi üzerine gelişen siyasi kriz, yeni Başbakan Sebastien Lecornu’nun Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanmasıyla bir dönüm noktasına geldi. Lecornu, bugün düzenlenen resmi devir teslim töreninde François Bayrou’dan görevi devraldı. Törende yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu istikrarsız dönemin “tevazu” gerektirdiğini belirten Lecornu, muhalefet ve sendikalarla iş birliği yapma sinyali verdi.

DEVRİ TESLİM TÖRENİNDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Sebastien Lecornu’nun başbakanlık için düzenlenen devir teslim töreni, Fransa’daki gergin siyasi atmosferin etkisi altında gerçekleşti. 8 Eylül’de Meclis’ten güvenoyu alamayarak düşen hükümetin lideri François Bayrou, görevini devretmeden önce yapıcı bir yaklaşım benimseyerek “Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız” dedi. Bayrou, Fransa’nın bölünme ve şiddet ortamında kalmayacağına inandığını, mevcut durumun geleceği için ciddi bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

YENİ BAŞBAKAN TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Macron’un atadığı yeni Başbakan Lecornu, görevdeyken yaptığı cesaretli ve yardımsever tutumu için selefine teşekkür etti. Uzun bir konuşma yapmaktan kaçınan Lecornu, ilk mesajında “İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, muhalefetle çalışma konusunda daha ciddi ve yaratıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getirirken, önümüzdeki günlerde farklı siyasi partiler ve sendika liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

BÜTÇE KRİZİ HÜKÜMETİ DÜŞÜRDÜ

Fransa’da yeni bir başbakanın atanmasına yol açan süreç, kamu borçları nedeniyle zorlu bir dönemden geçen ülkede 2026 bütçe görüşmeleri sırasında yaşandı. François Bayrou hükümeti, 43 milyar avro tasarruf sağlamak amacıyla bazı resmi tatilleri kaldırmayı içeren bir bütçe paketi hazırlamıştı. Ancak bu plan, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Bayrou, muhalefetle yaşadığı anlaşmazlık derinleşince, tartışmalı bütçenin görüşmeleri öncesinde hükümeti güven oylamasına götürmeye karar verdi. 8 Eylül’de yapılan kritik oturumda Bayrou hükümeti, Meclis’ten gelir sağlamayarak düşüş yaşadı.

SEBASTIEN LECORNU’NUN BAŞBAKANLIĞI

Düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görevini sürdüren 1986 doğumlu Sebastien Lecornu, Fransız siyasetinde genç ve yükselen bir figür olarak bilinmektedir. Siyasi kariyerine 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak adım atan Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017’de göreve gelmesinden bu yana çeşitli bakanlıklarda sürekli olarak görev yapıyor.