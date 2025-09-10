Fransa’nın Yeni Başbakanı Lecornu Göreve Geldi

KRİZİ AŞMA ÇABALARI

Fransa, kamu borçları ve 2026 bütçesi üzerindeki siyasi krizle sarsılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atadığı yeni Başbakan Sebastien Lecornu, François Bayrou’dan görevi düzenlenen bir törenle devraldı. Başbakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreninde Lecornu, ülkenin içindeki istikrarsızlığın “tevazu” gerektirdiğini ifade ederek, muhalefet ve sendikalarla diyalog kurma sinyali verdi.

YAPICI TUTUM VE GELECEK VİZYONU

Bugünkü devir teslim töreni, Fransa’daki siyasi gerilimlerin gölgesinde yapıldı. Hükümeti güvenoyu alamayarak düşen François Bayrou, yaptığı konuşmada yapıcı bir tutum sergileyerek, “Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız” diyerek Lecornu’ya destek sundu. Bayrou, mevcut durumun ülkenin geleceği açısından ciddi bir engel olduğuna inanıyor ve Fransa’nın bu bölünme ve şiddet ortamında kalması gerektiğine dair inancını dile getirdi.

İSTİKRARSIZLIĞA YENİ YAKLAŞIM

Yeni Başbakan Lecornu, önceki Başbakan Bayrou’ya gösterdiği cesaret için teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapmayı tercih eden Lecornu, “İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor.” dedi. Geçmişte olduğu gibi muhalefetle çalışmak için daha ciddiyetle ve yaratıcı bir yaklaşımla ilerlenmesi gerektiğini belirten Lecornu, yakın gelecekte farklı siyasi partiler ve sendika liderleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

BÜTÇE KRİZİYLE GÜVEN OYU SÜRECİ

Fransa’daki bu değişim, kamu borçları nedeniyle zayıflayan bütçeye dair tartışmaların ardından gerçekleşiyor. Bayrou hükümeti, 43 milyar avroluk tasarruf sağlamak için bazı resmi tatilleri iptal etme şansını içeren bir bütçe paketi tasarlamıştı. Ancak bu öneri, kamuoyu tarafından olumsuz karşılandı. Hükümetle muhalefet arasında gerginlik artmasıyla birlikte, Bayrou hükümeti, bütçe görüşmelerine gitmeden önce güven oylamasına başvurmayı tercih etti. 8 Eylül’deki kritik oturumda güvenoyu alamayan hükümet düştü.

GENÇ VE YÜKSELEN SİYASİ İSİM

Sebastien Lecornu, düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu ve 1986 doğumlu olan Lecornu, Fransa’nın genç ve yükselen siyasi figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Siyasi kariyerine 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak adım atan Lecornu, Cumhurbaşkanı Macron’un göreve gelmesinden bu yana çeşitli bakanlıklarda kesintisiz olarak görev alıyor.