Fransa’da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DRC) salgın bölgesinden insani yardım görevinden dönen bir kişide Ebola virüsü tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede kaydedilen ilk vaka olduğu belirtilirken, hastanın Afrika dışında pozitif test sonucu veren ilk kişi olduğu ifade edildi. Salgının, nadir görülen Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığı ve bu türe karşı henüz bir aşı ya da spesifik bir tedavi bulunmadığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, DRC’de en az 277 kişi, Uganda’da ise iki kişi hayatını kaybetti; DRC’de doğrulanmış vaka sayısı 1000’i aştı.

FRANSA'DAKİ HASTANIN DURUMU VE ALINAN ÖNLEMLER

Kimliği kamuoyuna açıklanmayan hasta, ülkeye dönüşünde derhal özel bir tesise kabul edildi ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Bakanlık, “Hastanın ülkeye varışıyla birlikte hasta izolasyonu dahil tüm önleyici tedbirler uygulandı. Bulaşma riskini ortadan kaldırmak için güvenli bir şekilde hastaneye nakli sağlandı” açıklamasını yaptı. Kapsamlı bir epidemiyolojik araştırma başlatıldığı ve hastayla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Temaslıların 21 gün boyunca ev izolasyonunda tutulacağı ve sağlık yetkililerince yakından izleneceği kaydedildi.

AVRUPA'DAKİ RİSK DÜŞÜK, GEÇMİŞTEKİ VAKA HATIRLATILDI

Bakanlık, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) Ebola enfeksiyonu riskini “genel Avrupa nüfusu için çok düşük” olarak değerlendirdiğini yineledi. Fransa’nın, ülkeye dönen insani yardım çalışanları için bir izleme sistemi kurduğu ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Avrupa’da benzer bir vaka daha yaşanmış, DRC’de görev yaparken hastalığa yakalanan Amerikalı doktor Peter Stafford Almanya’da tedavi edilmişti. Stafford, Haziran ayı başında hastaneden taburcu edilerek ABD’ye dönmüştü.

DRC'DEKİ SALGINDA TEMAS TAKİBİ YETERSİZ KALIYOR

WHO yetkilileri, DRC içinde salgının müdahale çabalarının önünde ilerlemeye devam ettiği uyarısında bulundu. Önümüzdeki hafta iki farklı antiviral ilacın denemelerine başlanması planlanıyor. Denemeler, Bundibugyo virüsüne karşı güvenli ve etkili olup olmadıklarını test etmek için onaylanmış vakalara uygulanacak. Salgının başlangıcından bu yana diğer müdahale çabalarının önemli ölçüde arttığı ancak temas takibinin hâlâ geride kaldığı belirtildi. WHO Salgın ve Pandemi İstihbarat Merkezi Başkanı Dr. Chikwe Ihekweazu, “Ebola ile mücadelede yüzde 99,9 bile yeterli değil. Tüm yeni vakaların bilinen temas listelerinden çıkması için sonuna kadar zorlamalıyız” dedi.

WHO BAŞKANI: PANİĞE GEREK YOK

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası riskin düşük kalmaya devam ettiğini vurguladı. “Avrupa’da veya Afrika dışında bir vaka görüldüğünde aşırı tepki verildiğini görüyorum ancak buna gerek olduğunu düşünmüyorum” diyen Tedros, ilk salgının üzerinden geçen yarım yüzyılda Afrika dışında 30’dan az Ebola vakası rapor edildiğini hatırlatarak “Panik yapmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.