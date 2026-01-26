Fransız Denizci Rekor Kırarak Jules Verne Kupası’nı Kazandı

Fransız denizci Thomas Coville, “Sodebo Ultim 3” adlı yelkenlisiyle dünya çevresini dolaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Altı kişilik ekibiyle birlikte bu imkansız yolculuğu gerçekleştiren Coville, dünyanın çevresini toplamda 40 gün 10 saat 45 dakika 50 saniye içinde tamamlayarak, yelkenliyle en hızlı turu gerçekleştiren kişi oldu.

ÖNCEKİ REKORU KIRDI

Coville, 2017’de kendisinden önce kırılan rekoru 13 saat daha geliştirdi. Yolculuğuna 15 Aralık’ta Fransa’nın batısındaki Ushant adasından başlayarak dört günde ekvatora, on bir günde ise Ümit Burnu’na ulaştı. 17. günde Avustralya’ya ulaşan Coville, buradan Pasifik Okyanusu’na açılarak, bu bölgeyi 7 gün 12 saatte geçti.

SORUNLARLA MÜCADELE ETTİ

Yolculuğu sırasında kötü hava koşullarıyla da mücadele eden Coville, Atlantik Okyanusu’na geçmek için Horn Burnu’nu aştığında bir dizi zorlukla karşılaştı. Güney Atlantik’te rotalarını uzatmak zorunda kalan ekip, bitiş çizgisine yaklaşırken, Fransa’nın batısını etkisi altına alan Ingrid Fırtınası ile mücadele etti. Bu fırtınanın, Coville ve ekibinin rekoru daha da geliştirmelerini engellediği kaydedildi.

REKOR SÜREDE TAMAMLADILAR

“Ingrid Fırtınası” nedeniyle zorluklar yaşayan ekip, yelkenli “Sodebo Ultim 3” ile dümen muhafazasını kaybetmesine rağmen hasarsız bir şekilde yolculuğuna devam etti. Son yaklaşımda saatte 55 km hıza ulaşıp, rekora imza atarak Jules Verne Kupası’na da talip oldu.

JULES VERNE KUPASI’NI KAZANDILAR

Jules Verne Kupası, mürettebat büyüklüğünde bir sınırlama olmaksızın her tür yelkenliyle dünyanın etrafını en hızlı şekilde dolaşanlara veriliyor. Thomas Coville ve ekibi, 45 bin 568 kilometrelik bu zorlu yolculuğu 40 gün 10 saat 45 dakika 50 saniyede tamamlayarak bu prestijli ödüle hak kazandılar.