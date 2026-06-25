Kenzo Kies Nehre Girip Boğuldu

Spor
Kenzo Kies'in yan profilden çekilmiş siyah beyaz fotoğrafı
Fransız futbolcu Kenzo Kies, nehirdeki boğulma kazası sonucu hayatını kaybetti ve kulübü başsağlığı mesajı yayımladı.
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21 yaşındaki Fransız futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri’nde boğulma kazası sonucu hayatını kaybetti. Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa’da Lyon yakınlarında nehre giren genç futbolcu, üç arkadaşıyla serinlemek istedi. Kurtarma ekipleri üç kişiyi kurtarırken, Kenzo Kies sudan son çıkarılan isim oldu. Hastaneye kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenzo Kies hayatını kaybetti. Guingamp kulübü, genç oyuncunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Fransız kulübü, Kies’in ailesine ve yakınlarına destek olacağını duyurdu. Kenzo Kies, Lyon ve Saint-Etienne altyapılarında da forma giydi. Geçen yaz Guingamp’a katılan futbolcu, kulübün rezerv takımında görev yapıyordu.

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