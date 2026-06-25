21 yaşındaki Fransız futbolcu Kenzo Kies, Rhone Nehri’nde boğulma kazası sonucu hayatını kaybetti. Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa’da Lyon yakınlarında nehre giren genç futbolcu, üç arkadaşıyla serinlemek istedi. Kurtarma ekipleri üç kişiyi kurtarırken, Kenzo Kies sudan son çıkarılan isim oldu. Hastaneye kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenzo Kies hayatını kaybetti. Guingamp kulübü, genç oyuncunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Fransız kulübü, Kies’in ailesine ve yakınlarına destek olacağını duyurdu. Kenzo Kies, Lyon ve Saint-Etienne altyapılarında da forma giydi. Geçen yaz Guingamp’a katılan futbolcu, kulübün rezerv takımında görev yapıyordu.