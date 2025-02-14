Fransız Liselerine Ceza: 21,3 Milyon TL

OKUL KAYIT ÜCRETLERİ VE ÖĞRETMEN ÜCRETLERİNE CEZA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşmesinin beklendiğini duyuruyor. Bu durumun İstanbul’da kar yağışına yol açabileceği öngörülüyor. İstanbul’da faaliyet gösteren, Fransa kökenli özel eğitim kurumları arasında yer alan Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin birlikte okul kayıt ücretlerini belirledikleri ve öğretmen ücretlerini de aynı şekilde tespit ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Habertürk’ün bildirdiğine göre, bu okulların fiyatlar üzerinde anlaşarak tek fiyat uygulaması gerçekleştirdiği tespit edildi.

KESİLEN CEZALARIN DETAYLARI

Yapılan incelemelerde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik gereğince aşağıdaki ceza tutarları belirlendi:

– Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi: 3.339.516,51 TL

– Özel Saint Benoît Fransız Lisesi: 3.279.720,74 TL

– Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi: 2.532.943,46 TL

– Özel Saint-Michel Fransız Lisesi: 1.745.532,89 TL

– Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi: 1.897.231,86 TL

Kuruluşların Türk öğretmen ücretlerini de birlikte belirlediği sonucuna ulaşılmasının ardından, bu okullara verilen cezalar ise şöyle oluştu:

– Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi: 2.226.344,34 TL

– Özel Saint Benoît Fransız Lisesi: 2.186.480,49 TL

– Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi: 1.688.628,97 TL

– Özel Saint-Michel Fransız Lisesi: 1.163.688,59 TL

– Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi: 1.264.821,24 TL

Sonuç olarak, okul kayıt ve Türk öğretmen ücretlerini birlikte belirlemeleri nedeniyle toplamda 21,3 milyon TL tutarında ceza kesildi.

FRANSIZ LİSELERİNİN GELECEK YIL ÜCRETLERİ

Fransız liselerinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücretler, 1 milyon TL’ye yaklaşmakta. Hazırlık sınıfı için belirlenen ücretler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

– Saint-Joseph Fransız Lisesi: Peşin 920.250 TL, Taksitli 982.335 TL

– Özel Saint Benoît Fransız Lisesi: Taksitli 890.000 TL

– Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi: Peşin 895.000 TL, Taksitli 953.180 TL

– Özel Saint-Michel Fransız Lisesi: Taksitli 833.000 TL

– Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi: Taksitli 862.000 TL