Freni Patlayan Kamyon Sulama Kanalına Düştü!

KAMYONUN FRENİ PATLADI

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyon, Göreme beldesine yaklaştığı sırada freni patlıyor. Rampa aşağı inen kamyon, cadde üzerinde park eden 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düşüyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri intikal ediyor. Sulama kanalına düşen kamyonun sürücüsü araç içinde sıkışıyor. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile sürücüyü araçtan çıkarıyor.

KAZADA YARALANANLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada 6 kişi yaralanıyor ve kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

