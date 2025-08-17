Frenleri Patlayan TIR, 8 Kilometre Gitti

YANGINLA BAŞLAYAN KAZA

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den aldığı kimyasal madde ve boyayı geri götürmek amacıyla yola çıktı. Ancak, Samsun-Ankara karayolunda TIR’ın dorsesi aniden alev aldı. Araçtaki frenler tutmayınca, sürücü yangın çıkmış TIR ile 8 kilometre boyunca ilerlemeye devam etti. Yanma süreci esnasında TIR’daki kimyasal madde ve boyalar yola karışarak yanmaya devam etti.

ALEV ALEV YANGIN

TIR, aynı yönde ilerleyen Çetin Yıldırım’ın yönetimindeki arabaya ve Bora Ulu’nun sürücülüğünü yaptığı kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesinden sarkan alevler, kamyonetin de yanmasına yol açtı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN

Bariyerlere çarparak durmaya çalışan TIR sürücüsü kendi gayretleriyle kurtulurken, yangın alevlerinin yol kenarındaki ağaçlara sıçradığı görüldü. Ekipler, araçlardaki ve çevredeki ağaçlardaki yangını söndürmeyi başardı. Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat süren duraksamanın ardından, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden başladı. Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu meydana geldi.