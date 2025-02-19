Fulden Uras İkinci Kez Yas Tutuyor

FULDEN URAS’IN ACI KAYBI

“Bensiz Olsun”, “Aşkından Ölmem Mi Lazım”, “Ben Ağlarım”, “Arada Bir” gibi eserleriyle hatırlanan sanatçı Fulden Uras, 29 Ocak’ta babası Mutlu Otman’ı kaybetti. Uras, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam” sözleriyle duygularını ifade etmişti.

İKİ KAYIP ÜST ÜSTE GELDİ

Ünlü sanatçı, birkaç gün sonra ikinci bir acıyla karşılaştı. Amcasının vefatının ardından Fulden Uras, “Ailemizin büyüğü canım Ayhan amcamızı kaybettik. Babamla 21 gün arayla iki kardeş buluştu” şeklinde bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının daha önce bağırsak ve meme kanseri tedavisi gördüğü, annesi Müge Akkoyunlu’nun ise 2017 yılında bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.