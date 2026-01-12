Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında bir gelişme yaşandı. “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve iki aydır tutuklu bulunan Bölükbaşı’nın tahliye haberi, kız arkadaşı olduğu belirtilen Nisa Çaydan tarafından ilan edildi.

PAYLAŞIM NEDENİYLE TEPKİLER GELDİ

Bölükbaşı, 10 Kasım’da yaptığı “Menderes’in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir” yorumuyla dikkat çekti. Bu paylaşım üzerinden gelen sert tepkiler neticesinde, Bölükbaşı ilgili paylaşımını silmek zorunda kalmıştı. Özellikle eski başbakanlardan Adnan Menderes’i örnek vermesi, sosyal medyada çeşitli eleştirileri beraberinde getirmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı’nın Erdoğan ile ilgili paylaşımı dolayısıyla gözaltı kararı çıkardı. Bölükbaşı, Türk Ceza Kanunu’nun 310’uncu maddesi gereğince “Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu” yönünden soruşturma altına alınmıştı. Seksiyonun yürütüğü soruşturma kapsamında, 11 Kasım’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

