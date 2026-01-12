Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Bir süredir soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Malatya’da, kent merkezinde sağanak yağmurun etkili olduğu gözlemlenirken, kırsal alanlarda kar yağışı yaşanıyor.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULUYOR

Pütürge ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı, Gündeğer Mahallesi’nde ise kar yağışı 50 santimetreyi buldu.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yağışların hâlâ devam ettiğini ifade etti.