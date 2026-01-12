Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır’daki Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde su sızıntısı sorunu, özellikle hastalar ve yakınları tarafından sıklıkla kullanılan koridorda etkisini gösterdi. Tavanlardan sızan su, zemin üzerinde birikintilere sebep olurken kaygan ve çamurlu bir alanın oluşmasına yol açtı. Ayrıca, hastane duvarlarında kabarma ve nem izleri dikkati çekti. Bu durum, hastanede hizmet alan vatandaşların tepki göstermesine neden oldu.

ÖNCEKİ SORUNLAR

Devlet hastanesinde daha önce diyaliz bölümünde tavanda çökme olayı yaşanmıştı. Olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve o sırada hastaların bulunmaması, olası bir felaketi önlemeyi başarmıştı.