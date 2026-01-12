Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

igdir-hastanesinde-su-sizintisi-hasta-koridorlarini-etkiledi

Iğdır’daki Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nde su sızıntısı sorunu, özellikle hastalar ve yakınları tarafından sıklıkla kullanılan koridorda etkisini gösterdi. Tavanlardan sızan su, zemin üzerinde birikintilere sebep olurken kaygan ve çamurlu bir alanın oluşmasına yol açtı. Ayrıca, hastane duvarlarında kabarma ve nem izleri dikkati çekti. Bu durum, hastanede hizmet alan vatandaşların tepki göstermesine neden oldu.

ÖNCEKİ SORUNLAR

Devlet hastanesinde daha önce diyaliz bölümünde tavanda çökme olayı yaşanmıştı. Olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve o sırada hastaların bulunmaması, olası bir felaketi önlemeyi başarmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Marmaris’te Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Marmaris'te kısa süreli dolu yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyaza sararak etkili oldu.
Gündem

Otobüs Şoförü Acil Durumda Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Samsun'da bir otobüs şoförü, hastalanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Şoför, yolcularının güvenliğini ve sağlığını önceliklendirerek görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı.
Gündem

Marmaris’te Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı

Marmaris'te gerçekleşen toprak kayması nedeniyle bir yol trafiğe kapandı. Ekipler, bölgede güvenlik tedbirleri alarak çalışmalarını devam ettiriyor.
Gündem

Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tırla Çarpıştı

Cizre'de park halindeki bir tıra çarpan hafif ticari araçta meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.