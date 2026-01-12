Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

KAZA TOKAT–SİVAS KARAYOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Tokat ile Sivas arasında bulunan Kızıl İniş mevkiinde gerçekleşti. Sivas yönünde seyahat eden Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen İsa Şahin’in kullandığı 55 BLC 53 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

ÇARPMA SONUCU YARALILAR OLDU

Çarpma sonucunda otobüste yer alan 7 yolcu yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans yönlendirildi. Otobüste sıkışan yaralı yolcular, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kaza sebebiyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yolun karla kaplı olması nedeniyle ekipler bölgede güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.