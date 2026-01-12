Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleşen trafik kazası bir aileyi derin bir yasa boğdu. Hayrabolu-Malkara kara yolunun Karababa Mahallesi mevkiinde, Sertaç Dede yönetimindeki 22 AEK 072 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nezir G. idaresindeki 34 VS 5112 plakalı kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay Yeri İncelemesi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Sertaç Dede’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan eşi Tuğba Dede, 11 aylık bebekleri Parla Dede ile birlikte minibüs sürücüsü Nezir G., ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Önceki Görevleri Hatırlatıldı

Hayatını kaybeden Sertaç Dede’nin geçmişte AK Parti Hayrabolu Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin olay üzerindeki çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi.