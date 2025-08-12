Futbol Kulüpleri Milyar Lira Zararı Bulundu

FUTBOL KULÜPLERİ ZARAR AÇIKLADI

Türk futbolunun önde gelen temsilcileri olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunda toplamda 9 milyar 930 milyon lira zarar etti. Bu zarar, kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından elde edilen verilere dayanıyor. Dört kulüp, gelirlerinden daha fazla harcama yaparak toplamda 40 milyar 610 milyon liralık gelire ulaştı; fakat giderleri 50 milyar 540 milyon liraya çıktı. Böylece bu dört büyük kulüp, geçen sezonu 9 milyar 930 milyon lira zararla kapattı. Bu zararın toplamı döviz karşısında 224 milyar 300 milyon euroya denk geliyor.

İLİŞKİLİ TARAFTAN GELİR SORUNU

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ olarak borsada işlem görüyor. Bu şirketler, kulüplerin dernekleri ve diğer ticari birimleriyle ilişkili olup finansal tablolarda “ilişkili taraf” olarak kaydediliyor. Söz konusu kamuya açık şirketler, sürekli olarak bu ilişkili taraflardan alacaklı durumda bulunuyor ve bu alacaklara faiz işletiliyor. Örneğin, bir kulübün borsa işlem gören şirketi, ilişkili taraflardan gelen ticari olmayan bir alacağını ve bu alacağa karşılık faiz kaydını yapıyor. Ancak bağımsız denetçilerin raporları, bu alacakların tahsilatının gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

GALATASARAY EN FAZLA ZARARI GÖRÜYOR

Denetçilerin yaptığı incelemelere göre, gelir kalemine yazılan faizlerin devre dışı bırakılması halinde Galatasaray, 3 milyar 3 milyon lira (74,4 milyon euro) zararla en fazla zarara uğrayan kulüp olarak öne çıkıyor. Onu 2 milyar 720 milyon lira (61 milyon 500 bin euro) zararla Beşiktaş takip ediyor. Fenerbahçe, 2 milyar 360 milyon lira (53 milyon 500 bin euro) zararla kapatırken, Trabzonspor da 1 milyar 550 milyon lira (34 milyon 900 bin euro) zarar kaydetti.