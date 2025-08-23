Futbol Tarihinin En Pahalı Yazı: Premier Lig Rekoru

TRANSFER DÖNEMİNDE REKOR HARCA

Premier Lig’de yaz transfer dönemi, sona bir haftadan fazla kalmasına rağmen, rekor harcama miktarına ulaştı. Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) ile kadrosuna katması, geçen yıl kırılan 2,36 milyar sterlinlik harcama rekorunu geride bıraktı.

BÜYÜK TRANSFERLER YOLDA

Bournemouth’un Leverkusen’den Amine Adli’yu transfer etmesi ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi kadrosuna katmaya hazırlanmasıyla, toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşması bekleniyor. Bu transferlerin etkisiyle ligdeki büyük kulüpler yine öne çıkıyor.

En fazla harcama yapan kulüpler arasında 289 milyon sterlin ile Liverpool lider durumda. Chelsea 246 milyon sterlin, Manchester United 208 milyon sterlin ve Arsenal ise 194 milyon sterlin ile onları takip ediyor. Ancak yalnızca büyük kulüpler değil, daha küçük bütçeye sahip takımlar da transfer rekorları kırmayı başardı.

KÜÇÜK KULÜPLER DE REKOR KIRDILAR

Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için 100 milyon sterlin bonservis ve 16 milyon sterlin bonus ödemeyi kabul ederek kulüp tarihinin en yüksek transferini gerçekleştirdi. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline geçerek kendi rekorlarını güncelledi.

SUNDERLAND’IN YÜKSELİŞİ

Sekiz yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik yatırımla kadrosunu güçlendirdi. Bu harcama miktarı, Avrupa’nın en önde gelen liglerindeki birçok kulüpten daha yüksek. Nottingham Forest de bu yaz iki kez transfer rekoru kırdı; kulüp, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u alarak toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla oldu. Serie A yaklaşık 783 milyon sterlin harcayarak ikinci sırada yer aldı. İtalyan kulüpleri, oyuncu satışlarından elde ettikleri gelirle bu rakamı bile aştı.

YAYIN GELİRLERİNİN ETKİSİ

Premier Lig’in transfer piyasasındaki mali üstünlüğü büyük ölçüde yayın gelirlerine dayanıyor. Bu sezon, dört yıllık yeni yayın anlaşmasının başlangıcıyla, iç pazara ait olan bu anlaşmanın toplam değeri, 6,7 milyar sterlin ile rekor seviyeye ulaştı.