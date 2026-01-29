Futbolda Bahis Soruşturmasında Murat Sancak Tahliye Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen “Futbolda bahis” soruşturmasında önemli bir gelişme gerçekleşti.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Soruşturma çerçevesinde 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan Sancak’ın, “ev hapsi” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına ve bu nedenle tahliyesine karar verildi.

GEÇMİŞTE NE OLDU?

Futboldaki bahis soruşturmasında, geçtiğimiz Aralık ayında Sancak’ın da yer aldığı 20 kişinin, aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao’nun da bulunduğu şekilde tutuklandığı kaydedildi.