Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında 52 Şüpheli İddianamesi Tamamlandı

Başsavcılık, “futbolda bahis” ve “şike” iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. “suçtan zarar gören” olarak belirtilirken, Ankaraspor ve Nazillispor “malen sorumlu” konumunda yer aldı. İddianamede, Ankaraspor Kulübü’nün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya’nın aralarında bulunduğu 52 kişi “şüpheli” olarak gösterildi; şüphelilerden 5’i ise tutuklu bulunuyor. İddianamede yer alan talepler arasında şüphelilerin “şike anlaşmasını bilerek spor müsabakasının sonuçları üzerinde etkili olma” suçundan cezalandırılması ve spor müsabakalarından men edilmesi yer alıyor.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki basın açıklaması, soruşturmanın başlangıcı için bir ihbar niteliği taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, ilk aşamada çoğunluğunu hakemlerin oluşturduğu 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi; bu kapsamda Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı. 149 hakeme 8 ile 12 ay sürerince hak mahrumiyeti cezası verildi. TFF, bahis soruşturması çerçevesinde hakemler ve yöneticilerin ardından 1,024 futbolcuyu tedbirli bir şekilde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti ve bu futbolculardan 102’sine 45 gün ile 12 ay arası cezalar verildi.

TUTUKLULAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarında görevli bir kısım hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin karıştığı “bahis oynama” iddiaları çerçevesinde tutuklamalar gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya, tutuklanan isimler arasında yer aldı.

SORUŞTURMADA YENİ BULGULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu ve Konyasporlu Alassane Ndao da dahil olmak üzere 27 futbolcunun, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığını ortaya koydu. Fenerbahçe’li Mert Hakan Yandaş’ın ise başkaları aracılığıyla yasal bahis sitelerinden bahis yaptığı saptandı. Gözaltına alınanların arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük de bulunuyor. Şüphelilerin banka hesapları da detaylı olarak incelendi.

ŞİKE İDDİALARINA YENİ DOKUNUŞ

Soruşturma sürecinde şike iddiaları da gündeme gelmiş durumda. 24 Aralık 2023’te Süper Lig’de gerçekleşen Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili bir futbolcunun da dahil olduğu 6 zanlı gözaltına alındı. Diğer bir şike iddiası ise, 28 Nisan 2024’te 2. ligde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili ortaya atıldı.