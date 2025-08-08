G.saray 3 Puanla Sezona Başladı

GAZİANTEPSPOR – GALATASARAY MAÇIYLA SEZON AÇILDI

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayla resmen start aldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Galatasaray, ev sahibi takımı 3-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı attı. Ev sahibi takımda kaleci Burak Bozan, 65. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Galatasaray puanını 3’e çıkarttı, Gaziantep FK ise puanla tanışamadı. Galatasaray, ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecekken, Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

MAÇIN İLK 11’LERİ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Aberna, Kevin, Mbakata, Maxim, Kozlowski, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış

MAÇ AKIŞI VE GOLLER

Maçın 7. dakikasında Roland Salli çizgiden içeri çevirdi ancak Arda Kızıldağ’ın müdahalesiyle top köşe vuruşuna gitti. 8. dakikada Gabriel Sara’nın kornerinde, Roland Sallai Kevin Rodrigues’in formasını çekmesi nedeniyle yerde kaldı. VAR tavsiyesi üzerine hakem Ali Şansalan pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi; Kevin Rodrigues sarı kart gördü. 12. dakikada Barış Alper Yılmaz, penaltıyı gole çevirdi. Ardından, 17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini çalımlayıp Eren Elmalı’ya pas verdi. Eren, farkı 2’ye çıkarttı ve Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

35. dakikada Gaziantep’te sakatlanan Mbakata oyundan çıkarıldı ve Enver Kulasin oyuna dahil oldu. 38. dakikada Gaziantep FK futbolcuları penaltı bekledi, VAR incelemesi sonrası devam kararı verildi. İlk yarının sonlarına doğru 42. dakikada Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Maxim sarı kart gördü. 45+6’da Leroy Sane, önemli bir pozisyonda şutunu üstten auta attı. 45+11’de Kevin Rodrigues’in Barış Alper Yılmaz’a ceza sahasında faulüyle Galatasaray bir penalty daha kazandı. Barış Alper Yılmaz, 2. golünü kaydederek takımının 3. golünü attı.

İKİNCİ YARIDA GÜNDEM DEĞİŞİYOR

İkinci yarıya Gaziantep FK, Lungoyi’nin yerine Ndiaye ile başladı. 55. dakikada Sane’nin uzaktan şutuyla top kale direğinin yanından auta çıktı. 58. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı, Boateng’in yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Günay kurtardı. 65. dakikada ceza sahasının dışında topa elle müdahale eden Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. 67. dakikada Galatasaray’da Torreira, Lemina, Sanchez ve Yunus Akgün’ün yerini Arda Ünyay, Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu aldı.

68. dakikada Gaziantep FK’da Maxim’in yerine Dioudis oyuna girdi. Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruş, kale direğinin dibinden auta gitti. 73. dakikada Galatasaray’da Eren Elmalı’nın yerine Nicolo Zaniolo oyuna alındı. 79. dakikada ev sahibi takımda Sorescu ve Boateng, Mirza Cihan ve Ogün Özçiçek ile değişti. 90+4’te Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü ve karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.