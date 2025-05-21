“G.saray’dan F.bahçe’ye Yıldız Mesajı”

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Süper Lig’de heyecan dolu 2024-2025 sezonunda Galatasaray, şampiyonluğu elde etti. Kayserispor’u 3-0 yenerek zaferini ilan eden sarı-kırmızılılar, sezon bitimine iki hafta kala şampiyonluklarıyla 5’inci yıldızı göğsüne taktılar. Üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, toplamda 25’inci Lig şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

FENERBAHÇE’YE DOLAYLI GÖNDERME

Tarihi başarılarının ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Videoda bir drone, gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı görüntüleriyle dikkat çekti. Paylaşımın altına ise, “Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz” notu eklendi. Bu paylaşım, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk sayısını vurgularken, aynı zamanda Fenerbahçe’nin yıldız tartışmalarına dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı coşkuyla karşıladı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.